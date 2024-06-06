住展雜誌發言人陳炳辰表示，當前房市走強一方面在於低首付方案創造的預售買氣，另一方面就是新青安政策帶動的成屋市場，而年輕族群喜新厭舊，地震因素又造成新不如舊，加上新成屋看得到摸得到，免於爛尾樓風險，一直有情有獨鍾的買方，尤其特定二線區域，這類產品更常是在地買盤的購屋習慣，區域建商投其所好，便多見推出先建後售案。又對於建商來說，成屋產品在成本上好掌控，不少建商推案幾乎都以此為主，還贏得資產實力名聲信譽，買賣兩造各有可取之處。

而眼下紛傳新案市場有建商封盤惜售情況，可見對於未來樂觀以待，先建後售案同樣對買氣有信心，不至於被新版囤房稅耽誤，有沒有放在眼裡，態度昭然若揭，多按照已規畫時辰進場，去年延後推案量也同步助長量體。

今年前5月公開先建後售案戶數，新竹地區增幅高達303.2%，出現這麼戲劇化增幅，陳炳辰說，去年這段時間只推出4案，今年則來到14案，所以有此表現。新北市亦具亮眼度，今年增幅有倍數之多，總計戶數為北台灣之冠，新北市本為住宅市場一哥，各類產品均有一定量體不意外。桃園市方面，先建後售案戶數與新北市落差不大，且亦有22%的年增幅。

目前北台灣規劃中的先建後售案，陳炳辰指出，在蛋黃行政區的新北市永和區、板橋區將見身影，二線地帶也有新案預計上場計畫，不過規模不大，建商不擔心成本與去化風險，放膽推案。而不少新成屋案也提供建商貸的行銷方式，搭配新青安，低門檻買氣同樣可在先建後售案發酵，建商信心其來有自。