根據彭博數據，6/5美股市值前十大企業中，有7檔為科技巨頭，包括微軟、輝達、蘋果、谷歌、亞馬遜、META及博通，且皆為FANG+指數成分股。該指數成分股還有特斯拉、網飛及雪花公司，分別為電動車、串流影音及雲端大數據領域領導企業。以價格來看，輝達昨日收盤價1224.4元，也是標普五百指數少數千金股之一，預計於6/7進行股票分割。同為千金股的科技巨頭還有博通，昨日收盤價達到1413.09元。

投資專家表示，近年AI熱潮興起後，科技股再度成為市場主流，帶動全球股市呈現多頭走勢。其中，科技巨頭扮演重要角色，從AI硬體到軟體領域，都由科技巨頭主導並占據最大市場份額。為了在未來科技競爭中不掉隊，各大企業加大投資AI，科技巨頭之間甚至形成AI軍備競賽，進一步拉寬企業護城河。

目前AI時代才剛開始，未來仍有巨大成長潛力。投資專家指出，今年股市主流題材預計還是以AI為主，聯準會貨幣政策進入寬鬆週期，有望提升科技股評價空間，使科技股後市表現可期。投資人可以透過科技主題ETF，布局新科技成長趨勢。例如，統一FANG+ ETF(00757)成分股在多個尖端科技領域都居主導地位，包括AI軟硬體、雲端服務、電動車及社群平台等。