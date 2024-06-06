美光次世代GDDR7繪圖記憶體正式送樣，採用美光1-beta DRAM技術和創新架構，美光GDDR7以功率優化設計打造最高速度達每秒32 Gb。同時其系統頻寬提升至1.5 TB/s以上，頻寬相較前一代美光GDDR6高出60%，美光GDDR7擁有四個獨立通道，提供最佳化工作負載與更快的回應速度、更流暢的遊戲體驗並顯著縮短處理時間。相比前一代GDDR6，GDDR7的能源效率亦提升超過50%，有效改善散熱問題並延長電池壽命。GDDR7新的睡眠模式可降低系統待機功耗最高達70%。其高可靠性、可用性和可維護性(RAS) 功能可在不影響記憶體效能的情境下增強裝置可靠性和資料完整性，進一步將美光GDDR7應用範圍擴至AI、遊戲和高效能運算工作負載。

美光GDDR7具備高效能，可使生成式AI工作負載，如文字到圖像建立等的處理流量提升高達33%，回應時間縮短高達20%。美光預計，採用GDDR7製作的顯示卡在1080p、1440p和4K解析度下的光線追蹤和光柵化每秒幀數(FPS)相較於GDDR6和GDDR6X可提升超過30%。GDDR7產品的推出完善了美光領先業界的產品布局，為CPU、NPU和GPU元件的邊緣AI推理應用提供DDR、LPDDR和GDDR記憶體選項。針對遊戲應用，美光GDDR7記憶體透過效能和幀緩衝區擴展，以可隨遊戲內容變換的場景、玩家和故事情節實現AI增強的遊戲體驗。

美光於GDDR6X導入PAM4訊號技術，實現比GDDR6高出20%以上的卓越效能。憑藉過去運用PAM4技術的成功經驗，美光GDDR7產品組合將持續以PAM3訊號傳輸技術維持技術領先地位，例如量測業界首個40 Gb/s PAM3，將為未來世代產品實現更高效能打下良好的基礎。

超微AMD全球院士暨資深副總裁Joe Macri表示，AMD致力於創造讓玩家身歷其境的遊戲體驗，與美光在GDDR7上的合作進一步實現了雙方的共同目標，期待運用這項創新技術讓遊戲體驗更加生動逼真。