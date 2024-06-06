在空運市場，電商商品、人工智慧晶片、伺服器的需求，持續帶動空運需求 ，傳統5月淡季不淡，此外，企業將產線從大陸轉移到泰國、越南等國，促進亞洲交易量增長，全球消費者需求續增，預計第三季空運市場將出現顯著增長。

在海運市場，紅海危機加上海運需求續強，前四月跨太平洋東行出貨量年增19.1％，然而西岸運力減少14％，東岸運力減少11％，造成供不應求，加上為了避免美國和歐洲年底前可能徵收高額反傾銷進口關稅，大陸的電商、電動車產業和再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季提前，運價持續飆升。

在跨太平洋東行航線海運運價持續上漲之際，也將影響空運市場，與2021年情況類似，預計6月開始，更多海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中跨太平洋東行航線的轉換尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有競爭力同時受益。

展望未來，中菲行持續看好空運、海運市場，憑藉實體通路和虛擬數位平台的競爭力，力拚營收及獲利成長。