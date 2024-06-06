氣候異常導致珍珠產量銳減，珍珠項鍊十分珍稀罕見，幸好TASAKI擁有自家的珍珠養殖場，目前供貨正常。為了迎接六月結婚旺季，TASAKI即起至10月31日在台北微風信義開設快閃店，除了有歡慶開幕的獨家限量珠寶，各種長度、尺寸的珍珠項鍊也一應俱全，吸引不少藏家上門收購。

TASAKI因擁有自家養殖場，長鍊供貨正常。（TASAKI提供）

TASAKI abstract sta鑽石珍珠串鍊，83萬2000元。（TASAKI提供）

TASAKI abstract star鑽石櫻花金戒指，20萬元。（TASAKI提供）

以珍珠搭配雪白婚紗，最為典雅，是婚嫁珠寶的首選。全新登場的TASAKI微風信義快閃店為了歡慶開幕，珍珠項鍊優先供貨，店上甚至可見到市面上十分罕見的珍珠長鍊，數條珍珠長鍊一字排開，可說是近幾年難得一見的盛況。

TASAKI abstract sta鑽石珍珠耳環，22萬7000元。（TASAKI提供）

TASAKI balance diamond solo玫瑰金戒指，35萬2000元。（TASAKI提供）

除了婚嫁必備的珍珠項鍊，店內還有歡慶開幕的獨家限量商品，包括balance diamond solo系列與abstract star系列櫻花金鑲鑽款珠寶，採用TASAKI獨家的SakuraGold（櫻花金），靈感來自於日本櫻花盛開的美景，優雅柔美的粉紅色調在陽光下綻放粉嫩的璀璨光澤，更添烘托阿古屋珍珠的優雅之美，散發著獨一無二的魅力。

首次引進的balance ikonic全鑽款胸針，以9顆阿古屋珍珠有序地排列，俐落時髦的簡約設計，流露出優雅與平衡之間的完美，無論出席任何場合都會是耀眼的焦點。深受年輕世代喜愛的danger系列，以荊棘和利齒為靈感謬思，與內歛優雅的珍珠形成對比，別具衝突美感，典雅又不失性格。