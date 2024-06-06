高雄市35歲陳姓男子4日下午3時許因邊抽菸邊騎車遭警方攔下，身揹4條通緝的他因作賊心虛不敢報身分，警方靈機一動，決定詢問陳男的LINE和臉書，陳男又以LINE是朋友辦的推託，最後仍被警方識破他身揹高雄地院發布的妨害性自主通緝、橋頭地檢發布的強制猥褻與詐欺通緝及高雄地檢發布的肇事逃逸通緝，現場將陳男逮捕，詢後也將他解送歸案。

據了解，陳男身揹4條通緝，包括妨害性自主通緝、強制猥褻、詐欺通緝、肇事逃逸，沒想到卻因一根煙遭警方攔下，一開始陳男還扯說自己忘記身分證字號、證件遺失等藉口，以為能逃脫法網，但警察也不是省油的燈，馬上要他出示LINE與臉書，這時陳男又辯駁說是朋友幫他辦的，想要逃脫法網。

但警方深感懷疑，明明是年輕人，怎麼會記不得自己的身分證號碼，陳男向警方表示自己是車主，但讓警方再次感到懷疑地就是車主的相片資料與陳男比對不起來，最後陳男自覺難逃法眼，只能乖乖交出LINE的頁面，一查才發現是4條通。警方現場將陳男逮捕，詢後也將他解送歸案。