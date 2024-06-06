輝達新一波漲勢凌厲，周三股價大漲超過5%，收在每股1224.40美元，市值突破3兆美元大關，擠下蘋果高居全球第二大，距離龍頭微軟僅有一步之遙。即使如此，多次被打臉的輝達「空頭」仍不認輸，質疑輝達的銷售額在一年內翻了數倍，這很厲害，但能夠持續多久？

美國財經媒體報導，資產管理公司 Research Affiliates 創辦人Rob Arnott曾在5月底提到輝達的股價存在泡沫，懷疑輝達的長期前景，「市場上其他競爭對手不會想讓輝達一直保持50%以上毛利率、90%以上的市佔率。」

此外，Rob Arnott也認為，歷史會不斷重演，輝達雖然是一間出色的公司，但沒有那麼獨特，會像以前許多的科技寵兒一樣，站上高峰後又殞落，「當市場情緒過於興奮時，許多人會將最近的趨勢視為未來，輝達的銷售額在一年內翻了一倍，這非常厲害，但能夠持續多久？」

報導提到，其他華爾街專家對於輝達的成功既期待又怕受傷害，Franklin Equity Group高級副總裁兼投資組合經理JP Scandalios坦言，當朋友們、Uber司機和髮型師都想跟我討論輝達時，我確實有點害怕與緊張，這種熱情會讓我保持警惕。

不過，JP Scandalios也說，當我回去看我的資料與模型時，發現輝達確實主導市場，且科技與技術創新的腳步持續加快，各項數據都會變得更加驚人。