廢考監議題藍綠交鋒，國民黨立委翁曉玲率先提出「監察委員行為法草案」，若監委圖利自身，或損害他人，最高可處600萬元罰鍰。民進黨團總召柯建銘認為，提案根本是毀憲擴權的一部份，她要廢監察院，把監察院權力收到立法院來，現在先恐嚇監委，要罰錢，這只是奪權的一部份。

柯建銘表示，監察委員權力規定在憲法，彈劾、糾舉、糾正、審計，都在憲法規定底下行使獨立職權，立委有行為法，民進黨修正被國民黨擋，事實上，所有人都要服膺公職人員利益衝突迴避法，監察委員一定也要奉行。

他痛批，翁曉玲的提案根本是毀憲擴權的一部份，她要廢監察院，把監察院權力收到立法院來，現在先恐嚇監委，要罰錢，這開玩笑，所有監委獨立行使職權，內部很多規範都存在，所有人都要遵循利益衝突迴避法，「這只是奪權的一部份。」

柯建銘認為，來好好協商，到院會好好表決，大家好好講，非常歡迎到院會處理，大家看看誰對錯，監委行使職權唯一沒有及於立委，還有總統、副總統，其他都可以，監委獨立行使職權，彈劾、糾舉、糾正，違法部分移送檢調，也有懲戒法院，監察委員職司就是公務人員的檢察官，如此。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，翁曉玲提案「監察委員行為法草案」已經排入程序委員會，要求對監察委員履行職權有很多規範，還有罰鍰、刑責。吳批評，國民黨主導的立法院，把立法委員當到無限大，現在手伸到監察院，對監委說三道四。

吳思瑤強調，她是民進黨國會改革小組召集人，立法院的立法委員行為法，就是現在在司法法制委員會審查的議案，也是民進黨版國會改革重要配套，國會改革「有權就要有責」，要建立一個權責相符的國會秩序，但是到現在，要求自我自律與課責的「立法委員行為法」修正草案，還被國民黨持續在司法法制委員會封殺，不給審查，每一次都提散會。

「國民黨的委員們，要刮別人的鬍子先刮自己的！」她說，要管到海邊去，要管到監察委員會的行為，那立委的行為秩序要先自我約束課責，民進黨版的立法委員行為法，要求把me too條款置入、讓反洩密的自序行為修法入法，「國民黨還在抗拒，國民黨拒絕審查，翁曉玲提監察委員行為法有道理嗎？」