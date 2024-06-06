端午連假期間搭乘公共運輸遊宜蘭，宜蘭監理站推出多項優惠。（宜蘭縣監理站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

端午節連續假期將至，避免路上塞車及停車問題影響出遊心情，宜蘭監理站鼓勵往來宜蘭民眾多加利用大眾運輸，明日起至10日，共有89條國道客運路線享平日優惠或85折票價；另使用電子票證搭乘國道客運、台鐵、高鐵，於10小時內轉乘在地客運，享基本里程或一段票免費優惠，歡迎民眾多加利用。

宜蘭監理站為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解道路交通壅塞，公路局自連假前一天，7日至10日在國道客運票價優惠及轉乘在地客運優惠部分，推出公共運輸優惠措施；不僅有89條國道客運路線享票價優惠，還能使用搭乘國道客運、台鐵、高鐵的電子憑證，享轉乘在地客運優惠。

另，8日至10日再加碼2項限定優惠，第1為在地有腳租賃優惠，搭乘指定東部國道客運路線享租車優惠，持租賃憑證享回程票價優惠（租汽車折抵200元、租機車折抵100元）；第2為持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票，搭乘東部國道客運享4人同行1人免費，回程再折抵200元，與在地有腳租賃優惠擇一使用。

宜蘭監理站提醒民眾出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息，或透過公路汽車客運資訊網站查詢公路客運即時動態，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間。