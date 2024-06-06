國防部長顧立雄先前透露會擔心AIT會打電話關心自己的講話，日前又傳出國防部召開軍事會議時，顧只聽了「5分鐘簡報」未裁示就閃人。對於國民黨立委馬文君指出國防部長坐鎮指揮的重要性，顧立雄說明，自己5月23日上午7點半就在戰敵情會報中做了裁示，作戰、戰術層級的部分是交給參謀總長。

立法院外交及國防委員會今邀請顧立雄進行業務報告並備質詢，這也是顧接任國防部長後首度赴國防委員會報告。對於AIT關切的說法，顧立雄會前受訪時「嘿嘿嘿」笑說，沒有接到AIT電話，只是在說明台美之間軍事合作，「我想很多部分是只能做不能說」。

國民黨立委馬文君質詢時指出，軍政跟軍令在目前的國防二法裡面，還是由國防部長要全權負責，部長是統整指揮的靈魂人物。但0523解放軍圍台軍演時，顧立雄只花費20分鐘聽取各單位簡報，就離開衡山指揮所，請參謀總長直接主持5到6小時的戰備會議，部長自己沒有坐鎮指揮。對此，顧則引用「 突發狀況處置規定」稱本就是逐級授權；馬則重申，最後全權處理的還是國防部長。

馬文君表示，國防部長坐鎮指揮有兩大功用，第一個是穩定軍心，過去每次遇到演習等狀況，部長在指揮所裡面隨時能掌握狀況，可以讓所有三軍比較安定。第二個當然就是掌握即時狀況，雖然顧立雄交給參謀總長，但戰機稍縱即逝，參謀總長要做指揮的時候還是要詢問部長，如果顧人在外面，即便有電話聯繫「響七聲飛機就進來了」，希望在完全掌握的情況下，還是請部長以本務為優先，其他事情做第二階段的考量。

顧立雄並沒有反駁馬文君的說法，但他回應，5月23日早上7點半就開戰敵情會報，中間就已經接獲共軍要做聯合利劍演習，當下自己就做了一些指示，馬上就在國防部開設應變中心，事實上在演習期間，國防部應變中心的相關作業跟配備，跟衡山指揮所裡面是差不多。「我的意思就是說，我事實上做了相關的裁示，剛剛也提到了，就作戰層級或是戰術層級的部分，我是交給參謀總長」。

對於問及第一擊的定義，顧立雄立刻說明，「我們沒有第一擊，我們只有自衛權的行使」。馬文君也說，行使自衛權就是關鍵節點，如果部長在指揮所掌握全局，參謀總長在發生狀況時就不需要再詢問，只要等部長點頭。