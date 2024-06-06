我國南太平洋地區友邦帛琉日前傳出逾2萬份政府文件被竊，其中包含帛琉與美國、台灣之間的文件，帛琉總統惠恕仁更將攻擊來源指向大陸。對此，外交部亞東太平洋司長藍夏禮表示，對利用網路破壞國家安全秩序行為表達譴責，並說明本案仍在調查階段，強調台灣會在過程中與帛琉政府保持密切聯繫。

外交部今召開例行記者會，日前帛琉政府傳出遭到大規模網路攻擊，導致超過2萬份，包含帛琉與美國、台灣之間往來文件遭竊，惠恕仁更將矛頭指向中共，稱此舉是中共試圖凸顯帛琉弱點。

藍夏禮表示，外交部對利用網路，破壞國家或區域安全秩序的行為表達嚴厲譴責，而台灣位處威權擴張、地緣政治的前線，每天遭受到的網路攻擊遠超過全球平均，因此對友邦發生這類事件感同身受，我國也已經在第一時間透過駐館與帛琉政府聯繫，並表達非常樂意幫忙。

藍夏禮指出，現在很多理念相近國家都在幫助帛琉釐清真相，本案目前仍在調查階段，在此過程中會與帛琉政府保持密切聯繫，另外台灣與帛琉長期就有協助其強化資訊能力與網路安全等的合作。