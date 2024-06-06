國家運輸安全調查委員會今在立法院交通委員會業務報告，運安會主委林信得指出，運安會成立迄今共發布1705項運輸安全改善建議，其中仍有150項各機關、機構還在改善中，包括機場跑道設施、引水人管理、台鐵施工安全、遊覽車與國道客運安全改善等。

林信得指出，統計至5月底，運輸事故立案調查共282件，有256件已結案，26件調查中。航空相關立案調查16件，已結案13件，3件調查中，共發布33項安全改善建議；水路立案調查215件，結案204件，11件調查中，共發布246項安全改善建議；鐵道立案調查29件，結案27件，2件調查中，共發布215項安全改善建議；公路立案調查22件，結案12件，10件調查中，共發布142項安全改善建議。

林信得說，運安會迄今已發布1705項運輸安全改善建議，還有150項由各機關改善中，其中航空部分以交通部民航局與國防部空軍司令部等較多，主要為機場跑道設施與超輕型載具活動團體督導的安全改善；水路部分以交通部航港局、台灣港務公司、農業部漁業署等較多，主要為引水人管理、船舶交通服務系統、漁船作業安全的改善。

鐵道部分以台鐵公司最多，主要為施工安全管理、列車維修與檢查、列車運轉調度、平交道安全防護的安全改善；公路部分以交通部最多，其次為交通部公路局，主要為遊覽車、國道客運業與載運危險物品車輛之安全改善。

立委關心運安會啟動調查重大公路事故的門檻等相關規定修正作業進度，林信得表示，除已朝研議調整認定標準的方向辦理，並擬將自用大客車、新興運具等 一併擴大納入調查範圍，併同水路、鐵道等事故範圍的修正，擬具重大運輸事故之範圍修正草案，後續完成預告作業後，將依法會同交通部，報請行政院核定。

林信得提到，因具先進駕駛輔助系統車輛於國道追撞工程緩撞車事故頻傳，且國內電動車數量逐年增加，運安會已修正「重大公路事故調查標準作業程序」，接獲事故通報後，派遣人員至現場蒐集資料，隨後成立專案小組分組調查，於資料蒐集分析完成後，撰寫調查報告，經委員會議審議通過後公布。