脹氣是常發生的腸胃消化問題，而根源可能來自多方面的原因，其中在飲食部分，營養師張語希點名4款容易引起脹氣的食物，分別是豆類、乳製品、高纖維食物及碳酸飲料，務必要注意攝取量。相對的，也有不少食物有助於舒緩脹氣，她指出包括薑、香菜、小茴香、薄荷茶、酵素、益生菌等，若常有胃脹氣困擾者，不妨可納入日常飲食清單中。

張語希在個人粉專發文表示，導致胃脹氣的原因相當多元，像是消化不良、過度進食、快速進食、喝過多氣泡飲料、吃產氣食物等，都可能誘發。其中她特別提到，有4種容易引起脹氣的地雷食物要避免，包括豆類，含有難消化的醣類；乳製品，尤其是乳糖敏感者，因體內缺乏消化的酵素；高纖維食物如全麥、燕麥等，攝取過多會使氣體積聚；碳酸飲料，含許多氣泡會增加腸胃氣體。

不過，張語希指出，也有許多食物可以緩解胃脹氣，並整理出以下9款，以供民眾參考：

1、薑：可以促進消化，幫助減少脹氣。

2、香菜：有助於舒緩脹氣和胃部不適。

3、小茴香：驅散氣體和促進消化的功效，緩解脹氣。

4、薄荷茶：緩解脹氣和消化不良。

5、溫水：藉放鬆消化道肌肉促進消化，減少脹氣發生。

6、薑茶：促進腸道運動幫助緩解脹氣和不適。

7、茴香茶：促進氣體排出，舒緩脹氣和腹部不適。

8、酵素：幫助分解難以消化的碳水和蛋白質等食物，減少食物在腸道產氣的機會。

9、益生菌：有益並且幫助平衡腸道內菌群，減少有害氣體、幫助消化。

除了上述飲食外，張語希說，調整生活習慣也可減少脹氣，如慢慢進食、避免使用吸管、避免過度進食，以及減少攝取氣泡飲料與產氣食物；另外，透過輕柔的腹部按摩、有氧運動，對於促進腸胃蠕動能發揮正面效益，倘若情況嚴重者，可請醫師開立消脹氣藥物。