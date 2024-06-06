超商端午節咖啡優惠開跑，7-ELEVEn今起至10日推出咖啡100元組合優惠，可選特大杯美式3杯、特大杯拿鐵或中杯精品美式2杯；全家今限定1日優惠，單品美式、拿鐵買6送6，明（7日）起3天特大杯經典美式、大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元。
7-ELEVEn今起至10日門市推出咖啡100元組合優惠，可以選擇特大杯美式3杯、特大杯拿鐵2杯或中杯精品美式2杯，最低下殺5.5折；APP行動隨時取濃萃美式、濃萃拿鐵以及燕麥指定系列買6送3。
全家APP限定1日優惠，今天大杯及中杯的單品美式、單品拿鐵買6送6；明天至10日特大杯經典美式以及大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第2杯10元、特濃經典美式6杯199元，平均1杯33元、特濃經典拿鐵5杯199元，1杯40元。
萊爾富即起至23日，每周五、六、日祭優惠，特濃美式5杯165元，平均1杯33元，特濃拿鐵5杯225元，平均1杯45元。
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