台灣高檢署檢察官趙燕利（陳志賢攝）

高雄醫學大學醫學院副教授林宜靜（陳志賢攝）

刑事局毒品查緝中心副大隊長劉貞汝（陳志賢攝）

台灣高檢署檢察官黃冠運（陳志賢攝）

台灣高等檢察署6日公布毒品情勢分析及警示，表示國內大麻、卡西酮類毒品嚴重泛濫，卡西酮類毒品常以「彩虹菸」、咖啡包新穎包裝吸引年輕人，其中「喵喵」已自2019年起占新興毒品檢出第1名，更自2021年起成為新興毒品致死第1名，共計已有205人致死。

高檢署並特別針對「依托咪酯Etomidate」濫用情形提出預警。「依托咪酯」醫療用途為短暫麻醉劑，濫用有致幻、麻醉、肌肉痙攣、運動不協調、抽搐等副作用，常見摻入電子菸油，俗稱睡眠煙彈，上頭煙，IG賣家稱神奇菸彈。衛福部5月決議列為第4級管制藥品，若違法輸入或製造，將涉犯《藥事法》刑責。

高檢署強調，卡西酮類毒品有心搏過速、血壓上升、呼吸困難、噁心嘔吐、腎臟損傷、橫紋肌溶解、痙攣抽蓄等副作用，引發躁動不安、認知錯亂、焦慮憂鬱、暴力自殘、幻覺幻聽、譫妄偏執，長期施用會因藥物交互作用致死。

高檢署表示，自2008年至今年2月我國共檢出193種新興毒品，其中59種為合成卡西酮類，而Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵）自2019年以後佔新興毒品檢出件數第1位。2019至去年因新興毒品致死案件，死者平均30歲，其中「喵喵」自2021年起死亡率高居第一。

另部分合成卡西酮類毒品α-PiHP，製成「彩虹菸」吸引年青族群吸食。而與α-PiHP有關死亡件數，去年有9件，平均年齡28.2歲。今年1至3月3件，平均年齡27歲。加上警調查緝摻入卡西酮類毒品的咖啡包數量暴增，顯示卡西酮類毒品危害日趨嚴峻。

此外，國內查獲大麻重量亦呈增加趨勢，去年查獲量為2,328.5公斤，較前年查獲量1,560公斤，增加49.2％，但對照地檢署辦理大麻案件偵結施用人數，前年為639人，去年為802人，兩者不成比例，顯示大麻施用存在黑數。

高檢署統計，去年國內毒品查緝量計18萬2691公斤，其中第三級毒品「卡痛」175公噸，為史上之最。今年1至3月已查獲2444.2公斤。目前毒品來源以境外走私為多數，約佔9成8。

前年司法警察查緝大麻重量1560公斤、株數1萬3001株，去年查獲重量2328.5公斤、株數6692株。顯見國內大麻需求增加。另毒咖啡包去年查獲數量為25萬7899包，今年1至3月查獲量已達5萬8222包，較去年同期增加12.8％。

為了加強毒品戒癮治療，高檢署要求檢察官應詳為審核被告吸毒情形，積極運用緩起訴附命戒癮治療制度，鼓勵其戒除毒癮，以期達到穩定復歸、減少再犯目標。

另台灣更生保護會提供吸毒者銜接服務，將建置系統與矯正署介接有意願之出監個案，為全面性電子資料銜接，並補充人力，主動積極與個案聯繫，依所介接個案資料及個案實際需要提供服務，以延續獄中治療之成效。