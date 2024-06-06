「語言使用越自然越好」文化部長李遠6日在立院教文會進行國家語言發展法專題報告並備質詢，針對立委洪孟楷詢問日前小學生生活札記使用「估計」一詞，被老師標註「別用中國用語」，他詢問部長是否會使用「估計」一詞，李遠表示：「我會啊，我這一整代人都是華語教育」。

文化部長李遠在立院指出語言使用應是越自然越好，「但是不應該用語言本身來箝制所有的思想，比如說我們推華語不准講台語等等，我我是經歷過這樣一個過程，所以現在讓每個語言都平等的發展，我覺得回到這樣的一個狀態下，在文化上非常地平衡健康」。

對於小朋友作文寫「不換估計是不行的了」，老師卻在「估計」畫紅線並指「別用中國用語」引起熱烈討論。洪孟楷指出華人圈很多用詞是兩岸交流後大家越來越常使用，譬如「小鮮肉」，或前閣揆蘇貞昌很常講的「接地氣」，乃至「閨蜜」、「碰瓷」等，大家都越來越常使用」。

李遠表示每一代人的語言都會變，「文化是一個開放的而不是封閉的，包括新住民來台灣他怎麼樣吃一條魚都會改變，兩岸開放之後一些語言來到台灣，不知不覺的變成台灣的語言」是否就是文化統戰？李遠表示：「不覺得，我覺得文化本身就是一種融合。政治是一回事，文化是包容性的」沒有必要去特意排斥，並強調文化就應是最自然的事。