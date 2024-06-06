知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親，1日因肺炎病逝，享耆93歲，追思會場於今（6日）上午起開放親友弔唁。好友藍心湄到場致意，也安慰陪伴寬姐，她步出會場時仍淚流不止，一邊拭淚一邊說，「我跟邱媽媽講要保祐阿寬，讓她平安健康、聽醫生的話。阿寬有太多東西要忌口的，她都不聽我們這些朋友話」，她還幽默說，「要邱媽媽每天在夢裡嚇阿寬不可以再亂吃東西，要好好愛身體。」
藍心湄也說邱媽媽臥床5年多，終於解脫了，不用再受病痛煎熬，也代寬姐轉達擔在門口等候的媒體辛苦了，也請人買些輕食給門口守候的記者。
知名製作人邱瓈寬（寬姐）的母親，1日因肺炎病逝，享耆93歲，追思會場於今（6日）上午起開放親友弔唁。好友藍心湄到場致意，也安慰陪伴寬姐，她步出會場時仍淚流不止，一邊拭淚一邊說，「我跟邱媽媽講要保祐阿寬，讓她平安健康、聽醫生的話。阿寬有太多東西要忌口的，她都不聽我們這些朋友話」，她還幽默說，「要邱媽媽每天在夢裡嚇阿寬不可以再亂吃東西，要好好愛身體。」
藍心湄也說邱媽媽臥床5年多，終於解脫了，不用再受病痛煎熬，也代寬姐轉達擔在門口等候的媒體辛苦了，也請人買些輕食給門口守候的記者。
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