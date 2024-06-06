中油大林煉油廠王姓包商與同事因工作生嫌隙、發生口角，2人在廠區大門前大吵一架，雙方爭執延伸至一旁停車場，王男冷不防抽刀朝同事頭部揮砍，同事臉頰當場被劃開、血流如注，王男還朝同事胸部揮刀，同事伸手阻擋、手臂刀傷深可見骨，送醫搶救保住一命。王男事後遭逮移送，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴王男。

王男和同事工作上因嫌隙積怨已久，2023年10月某日晚間，2人在大林煉油廠大門口爆發爭執，一路吵到停車場。王男趁對方不注意、抽出預藏的割繩刀，朝同事頭部揮砍，同事來不及閃躲，臉上被劃出14公分長的傷口，當場血流如注。

王男見同事掛彩仍不罷休，繼續朝同事胸口揮刀，同事為了保命，下意識的伸手阻擋，右前臂被利刃劃開14公分長的傷口，深可見骨，。2人的衝突也引發大林廠員工的關切，請門口保全協助報警處理。

警方獲報後到場處理，也通知王男到案，王男帶著作案割繩刀投案，坦承與同事吵架，失去理智之下才動刀傷人。

王男經送醫搶救無生命危險，但由於刀傷太深，導致右手神經、動脈、肌腱受損，無名指和小指攣縮無法痊癒。

檢方認為，王男對人體的重要部分造成的傷害甚大，是殺人的不確定故意，最後依殺人未遂罪起訴王男。