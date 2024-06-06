台東縣府以19.6億元買回的焚化廠今年起試營運，台東縣議會4日通過台東焚化爐每年控留2.4萬噸餘裕量供中央調度代燒外縣市垃圾，台東縣府今天聲明，焚化廠以處理本縣垃圾為主，處理完台東垃圾，有餘裕量才會協助其他縣市。

環保局6月4日向台東縣議會臨時提案，環境部環境管理署5月21日來函，台東縣焚化廠已能完全處理縣內垃圾，有能力幫助處理其他縣市垃圾，因此要求台東縣每年燃燒垃圾控留2.4萬噸的餘裕量讓環保署調用，以協助其他縣市處理垃圾，並經台東縣議會審議通過。

台東縣府祕書長盧協昌今天表示，目前僅收到高雄市政府環保局及中央來函，中央未敘明替哪個縣市代燒垃圾，僅要求台東焚化廠每年必須控留2.4萬噸餘裕量以供中央調度，將以曾幫助過台東處理垃圾的縣市為主。

有里長表示，此案並未與地方意見領袖及里民溝通，盧協昌說，代燒他縣垃圾必須先縣議會同意，因此通過後會依照相關程序，未來會朝開相關說明會與地方溝通。

民進黨籍縣議員簡維國指出，4日的前一晚才知道台東縣環保局的代燒提案，根本來不及討論只能倉促通過，盧協昌回應，台東縣府5月下旬才接獲環境部環管署公文，因此依照程序以緊急重要臨時向縣議會提案。