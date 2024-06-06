據美國之音報導，中國軍方似乎正在加緊招募現任和前西方戰鬥機飛行員，採用新的、更複雜的戰術來網羅西方的專業人才。美國及其一些最親密的情報夥伴當地時間6月5日發出新的警告，提醒中國人民解放軍正在利用私營公司，包括企業獵頭公司，以便西方飛行員不知曉其與中國軍方的聯繫，直到發現時已經為時已晚。

報導稱，根據美國及其盟國的說法，其最終目標是讓中國更好地訓練自己的戰鬥機飛行員，同時更好地瞭解西方空軍的運作方式，這可能會削弱西方的優勢，甚至在發生衝突時為中國戰鬥機提升戰鬥力。

報導引述美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭（被稱為「五眼聯盟」）發布的公告稱，解放軍正在利用設在南非和中國的私營公司，瞄準西方飛行員，提供豐厚的薪水招募他們。根據該公告，其他招聘的方式包括利用個人的熟人、專業社交網站和線上招聘平台；該公告警告說，任何與中國政府或軍方的聯繫往往都是隱蔽的。

美國國家反間諜和安全中心(NCSC)的一名官員告訴美國之音，「我們今天發佈這份聯合公告，因為這是一個持續的威脅，這一威脅為了應對西方的反制措施而在不斷演變。」

這位要求匿名的官員說，「像任何試圖隱瞞其活動的非法企業一樣，有人努力以不同的名稱在不同地點註冊實體公司。」

「招聘宣傳和方法也有所不同，」這位官員補充道。「至關重要的是，我們必須讓我們的現任和前任軍人瞭解這種直接針對他們的威脅。」

五眼聯盟的公告稱，中國的招募工作似乎是針對五眼聯盟國家以及法國、德國和其他西方國家的現任和前任軍事飛行員。

中國駐華盛頓大使館拒絕就五眼聯盟公告提出的解放軍試圖聘用西方戰鬥機飛行員的指稱發表評論。但是，針對與中國有關聯的私人公司從事不當行為的指責，中國大使館反駁稱，「各國不應泛化和濫用國家安全概念，抹黑相關企業。」「企業的正常業務活動應受尊重，美方的指責不利於中美關係健康發展」。

對北京尋求西方飛行員和航空專業人才的擔憂並不是一件新鮮事。早在2022年10月，英國國防官員就對中國通過南非公司招募英國皇家空軍退役成員的努力發出了警告。一個月後，澳洲國防官員也提出了類似的擔憂，警告說，澳洲退役軍人有「持久的義務」來保護國家機密，「洩露任何這些機密都是犯罪」。

英國、澳洲和其他五眼聯盟成員也已採取行動，限制北京的努力。例如，美國去年對43個實體實施了限制，這與中國招募和雇用西方戰鬥機飛行員的努力有關。成為目標的公司包括南非的一家飛行學校、一家由前美國海軍海豹突擊隊創立的安全和航空公司，該公司在阿拉伯聯合大公國、肯亞和寮國都開展業務。

然而，儘管這些努力可能削弱了北京的努力，但美國及其情報夥伴警告說，中國已經做出了積極的反應，推出了新的招聘工作，不僅旨在雇用前西方戰鬥機飛行員，還旨在雇用工程師和飛行作戰中心人員，這些人也能夠讓解放軍深入瞭解西方空軍的作戰和戰術。

前述公告建議現任和前任美國軍事人員在被可疑的招募人員接觸時，聯繫他們的各自的軍種或聯邦調查局。其他國家的軍事人員應該與各自相應的國防機構聯繫。

美國美國國家反間諜和安全中心主任邁克爾·凱西(Michael Casey)5日在一份聲明中說，「解放軍的招募工作在繼續演變。」他補充說，新的警告「旨在強調這種持續的威脅，並阻止任何現任或前任西方軍人從事使其軍方同事處於危險之中，並侵蝕我們國家安全的行動。」