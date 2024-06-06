高雄又現行人地獄！鳳山區五甲二路與錦田路口，今（6日）清晨發生行人遭撞事故，48歲陳姓男子駕駛綠色奧迪Q5，沿錦田路北向南左轉五甲二路，未禮讓行人，直接撞上當時綠燈正在過斑馬線的黃男，黃男當場被撞飛，手腳多處擦挫傷，送醫治療。警方到場，陳男無酒駕情事，詳細肇責仍待交大釐清，警方也將製單舉發。

駕駛奧迪的陳姓男子撞飛行走在斑馬線上的黃姓男子。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

駕駛奧迪的陳姓男子撞飛行走在斑馬線上的黃姓男子。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

據了解，上午6時許，陳男（48歲）駕駛自小客沿錦田路北向南左轉五甲二路向東，與當時綠燈行走在「行人穿越道」黃男（56歲）發生碰撞，造成黃男手腳多處擦挫傷，所幸無生命危險，送往長庚醫院治療。

警方獲報到場，對陳男實施酒測，其無酒精反應。初步研判，肇事原因為該部自小客行經行人穿越道，不暫停讓行人先行通過而發生事故，後續由警方測繪現場送往交大以釐清肇責。

警方表示，依據道交條例第44條2項，駕駛人行近行人穿越道，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，故本案有關未禮讓行人部分，警方也將製單舉發。