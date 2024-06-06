端午佳節即將到來，為維護民眾端午節食品衛生安全，彰化縣衛生局除在日前執行端午應節食品稽查，共計抽查98件，均符合規定，該局也提醒民眾，粽子原料為糯米，不容易消化，最好適量，同時搭配蔬果食用，並減少醬油膏、甜辣醬等高鈉淋醬的使用，以減輕對身體的負擔。

衛生局針對粽子製造場所、傳統市場、大賣場、生鮮超市、南北雜貨店及食材批發商等進行稽查，共抽驗肉粽、鹼粽、調味醬及包粽食材（包含鹹蛋黃、蝦米、糯米、豬肉、香菇、蓮子、菜脯、花生、栗子等）共計98件，檢驗微生物、防腐劑、硼砂、蘇丹色素、農藥、動物用藥、重金屬、漂白劑、甜味劑等項目，檢驗結果均符合規定。

衛生局指出，隨著端午節即將到來，商家紛紛推出各式各樣的現成鹹粽和甜粽，以及多樣包製粽子所需食材，供民眾選購，然在選購這些眾多種類的粽子或食材時，首先要詳細檢查外觀和氣味，若食材的顏色過於潔白或鮮豔，最好不要購買，因為有可能經過漂白或染色處理。

此外，當聞起來有腐敗、酸臭或刺鼻的氣味時，表示該產品已不再新鮮，或經過不當處理，這種食材對人體有害無益，應該避免購買，在挑選現成粽子時，也應該選擇由信譽良好商家販售的產品。

衛生局提醒民眾，粽子的主要原料為糯米，由於其熱量、含油較高且纖維含量較低，1顆肉粽約有1至2碗飯的熱量，且食用時最好搭配蔬果食用，並減少醬油膏、甜辣醬等高鈉淋醬的使用。若自行包製粽子，也應留意食材的新鮮度，並盡快蒸熟後食用，沒吃完的粽子應儲存於冷藏或冷凍狀態，防止細菌滋生。