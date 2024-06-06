已故的前國民黨高市議長許崑源6月6日逝世4周年，愛女、現任高市議員許采蓁決定今年辦公益活動，作為對父親的紀念，希望能傳承「奧源」精神。（摘自許采蓁臉書）

已故的前國民黨高市議長許崑源6月6日逝世4周年，愛女、現任高市議員許采蓁今（6）日在臉書吐露心情，「這幾年漸漸不哭了，唯有想到祢的時候能夠讓我秒落淚」。而今年她也決定辦公益活動，作為對父親的紀念，希望能傳承「奧源」精神。

許采蓁2022年繼承父志，成功接棒當選高市議員，勤跑基層、服務選民，問政表現有目共睹。許崑源辭世2周年，許采蓁舉辦「許崑源追思線上音樂會」，力邀藍綠大咖預錄影片，包括國民黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜等，另也有綠營人士，形成另類同框畫面。

不過，今年許崑源逝世4周年，許采蓁說，要舉辦公益活動，「我相信，對爸爸最好的紀念，就是讓他的公益精神能夠一直傳承，盡可能幫助更多的人！這就是『奧援』的精神」。

許采蓁說，擔任議員的這1年，親眼看到許多家庭問題，發現「家庭教育」的重要。若能解決家庭問題，社會或許就會少了大半問題。因此將在暑期推出3場免費「親子公益講座」，希望給社會更多的助和更多正面能量。

許采蓁也在臉書寫下對於父親的思念，「4年一下子過去了，祢在那裡好嗎？祢離開的這幾年，我努力著倍速成長，很多人都冀望我像祢，但也有很多的人心疼我焦急著向祢邁進」。

許采蓁提到，這3年多以來，走在祢曾經走過的道路上，才更深刻的體悟祢的心境，是多麼的不容易，希望祢可以繼續微笑看著我，有一天再相會的時候，「我可以問心無愧的告訴祢，我也做到了！致我心中永遠的英雄」。