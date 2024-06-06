台中市警局交通大隊公布今年第一季10大易肇事路口，前3名分別為台灣大道與文心路口、文心路與崇德路口、環中路與中清聯絡道口，其中西屯區就占了5處路口，警方表示，將針對高肇事路口分析熱區、熱時，並規劃勤務加強防範，另外也會邀集主管機關與專家會勘，透過集思廣益，有效降低事故發生。

台中市第一季10大高肇事路口依序為「台灣大道與文心路口」、「文心路與崇德路口」、「環中路與中清聯絡道口」、「三民路與崇德路口」、「中清路與五權路口」、「台灣大道與惠中路口」、「台灣大道與惠來路口」、「環中路與市政路口」、「文心路與中清路口」及「惠中路與市政北七路口」。

台中市警局交通大隊表示，昨天（5日）邀集專家學者、交通局、建設局、當地里長等單位，前往環中路與市政路口辦理會勘，並就「環中路與市政路口」辦理焦點會勘，經分析該路口主要肇事原因以不當駕車行為、未保持行車安全距離及間距、闖紅燈直行居多。

另外根據碰撞構圖，發現市政路左轉環中路有4個車道都可左轉上台74線，而上台74線匝道只有1線匝道，容易導致4股車流交織搶道，而產生側撞，而台74線東、西二側下匝道路口，因不易淨空或車輛搶快通過路口，進而發生交通事故。

因此交通局與警察局已在5月先行研議，於市政路上游設置圖形化指示標誌，近環中路停止線前劃設轉向指示標字，將4道左轉車道區分為3股車行流向；逢甲大學運物系副教授艾嘉銘也提出，改善路口交通事故可以由時間、空間、環境與視距等方面考慮。