總統賴清德去年競選期間提出「新北一二三」政見，其一將利用淡海新市鎮第二期土地開發為淡海科學城，國民黨新北市議員陳偉杰爭取輝達進駐淡海科學城，對此，明天生日的新北市長侯友宜表示，最大生日心願就是輝達明宣布落腳新北。

陳偉杰今在議會總質詢一開始就祝賀侯友宜明天生日快樂，並詢問侯的生日願望，侯說，最大心願讓新北市民過開心好日子，國家永續繁榮更進步，面對國內外挑戰能團結在一起，才是國家之福。

陳偉杰並詢問針對淡海科學城，市府的規畫跟想法？侯友宜說，希望淡海科學城規畫能落實，把新的科技、低碳、綠能產業納入淡海科學城，以提供更多就業機會。

陳偉杰說，憂心科學城的科技產業成分不夠重，當初台積電離開龍潭，就期待台積電能來淡海科學城，輝達執行長黃仁勳昨說研發中心「可能靠近台北」，認為淡水離台北更近，且過去就是北士科，盼侯友宜積極爭取輝達到淡海科學城，侯友宜說，很早就與輝達接觸，希望有好的消息，最大生日心願就是明天輝達宣布落腳在新北。