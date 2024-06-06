高雄市杉林區「杉恆壹樹」創辦人王宥勝憑藉對有機農業的堅持和創新思維，利用自家玫瑰打造出品質深獲國際肯定的有機玫瑰花醬，勇奪比利時布魯塞爾ITQI國際風味評鑑所頒發的「2024絕佳風味三星獎章」及「2024 Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎」」，成功將高品質玫瑰轉化為國際認證美味佳餚。

今年度王宥勝更是在農業界展露頭角，一舉榮獲農業部第7屆「百大青農」及「全國農業達人選拔大賽」亞軍，他近期進駐杉林永齡農場種植5公頃有機玫瑰，為高雄農業帶來嶄新契機。

致力於種植觀賞玫瑰與有機食用玫瑰的王宥勝，經過3年多努力研發，推出一款可食用且實用的「有機玫瑰花醬」商品，嚴選自家種植的有機食用玫瑰-秋日胭脂，加入有機砂糖和有機檸檬原汁熬製而成，將高品質的玫瑰轉化為美味佳餚。

務農對於王宥勝來說其實是無心插柳，10多年前家人退休，因為外婆很喜歡玫瑰，園區內才開始種植玫瑰，但經營園區不僅費心更是費力，園區工作量對年長家人來說相當吃重，讓原本從事餐飲開發的他決定回到杉林，發展屬於他和家人的玫瑰事業。

除了玫瑰花醬，王宥勝還推出玫瑰花禮盒、玫瑰霜淇淋、玫瑰純露等系列產品，並異業合作推出玫瑰面膜，以多元化經營方式拓展事業版圖；同時在高雄市政府農業局協助下，利用高雄青創農企業孵育計畫資源完成產品包裝的設計與輸出，使品牌意象具體化，期許能讓高雄杉林的玫瑰花香遍佈全台，讓玫瑰成為杉林在地最浪漫的代名詞。

王宥勝在農業領域的精益求精，更讓他今年一舉獲選農業部「百大青農」以及「全國農業達人選拔大賽」亞軍。他的成功故事不僅為高雄農業注入了新的活力，更展現出其對農業事業的不懈付出與貢獻。

王宥勝表示，這些殊榮不僅是對他個人的肯定，也大幅地提升了高雄在地農產的知名度，未來將持續致力於玫瑰花產品的研發和推廣，希望能透過自身實踐，為更多青年農民帶動創業合作機會，共同推動高雄農業的轉型與升級。

高雄市政府農業局長張清榮表示，支援像王宥勝這樣的青年返鄉從農是市府的重點工作之一，農業局除了開辦型農培訓班，提升青年從農軟實力之外，也有高雄青創農企業孵育計畫等等資源，持續為他們提供資金、技術等各方面協助，期盼能夠讓更多青年人才投身高雄的農業事業，為高雄農業帶來嶄新、多元風貌與無限可能。