淡北道路工程於今年初開工，環保團體環境法律人協會今（6）日上午到新北市政府前集會，呼籲新北市府放棄開發淡北道路，為大台北地區保留完整的濕地生態和城市綠肺。新北市府新工處表，多元不同面向的主張，工程單位都尊重，本案在行政法院辯論庭雙方都有充分的說明，所以交由法治程序來處理爭議，相信司法會有公平合理的裁判。

該環團表達3項重點，一、律師團提出行政訴訟後，昨日已辯論終結，將於7月11日一審宣判。二，本案已向法院聲請停止執行，請法院下命停工。三、呼籲新北市政府放棄淡北道路開發。

淡北道路案的原告淡水居民魏先生說，新北市政府捨棄已做好都市計畫的台2線拓寬不做，為了強推淡北道路，還在環評審查裡不斷強調淡北道路比較便宜，結果離開審查後便不斷追加費用，5公里就要價破百億，根本就是錢坑工程。淡北道路也會大幅破壞樹梅坑溪下游的生態美景，目前工程已經進逼河岸，希望能在溪邊的苦楝被移植前，阻止工程的進行，避免不可逆的傷害。

環團表示，淡北道路開通是為解決台2線塞車問題，但淡北道路除兩端外並無其他出入口，台北市端出口匝道只有1個車道，而且並沒有接上洲美道路，因此只是徒然將塞車路段從台2線移至北投來，車流會堵塞在大度路、中央北路西端，回到台二線的拓寬才是解決之道。

新工處副處長李仲昀表示，該工程在環評階段，審查就歷經兩年半，且對交通問題討論非常深入，在交通影響評估報告中對大台北運輸需求模式分析及預測，整體運行效果是順暢的。