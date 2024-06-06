新北市立淡水古蹟博物館與法務部矯正署臺北監獄再度跨域合作，推出由愛貓收容人手工製作的「多功能碗」及特製寵物碗架，滿足飼主與寵物使用同款餐具的願望。這些手工製品不僅凝聚收容人的心血與愛，更為淡水古蹟博物館的文化商品增添別樣的意義。

本次推出「多功能碗」是由收容人利用手拉坯技法完成的陶瓷碗，耗時耗工，每個碗都充滿職人的手作風。為方便小型動物進食，碗的重量經過特別計算，不易翻倒。碗的設計包括兩款貼花款式：「淡古聯盟」淡水紅毛城的城紅及前清英國領事官邸的官狄英，為陶瓷碗增添可愛討喜的裝飾。此外，還有特製的原木可調式寵物碗架可供選擇。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水紅毛城設有4間牢房，這為與臺北監獄的「跨獄」合作提供契機。這次合作不僅發揮收容人的專長，還搭配當期特展推出聯名商品，這些商品通過新北市立鶯歌陶瓷博物館的《鶯歌燒》品牌認證，非常適合送禮或自用。目前，這些商品在淡水紅毛城和海關碼頭的文化商品店設有專櫃，歡迎民眾前來選購，支持新北市的陶瓷產業。

淡水古蹟博物館與知名品牌「海邊走走」推出限量款「淡古聯盟」聯名商品。（淡水古蹟博物館提供／張鎧乙新北傳真）

為配合6月畢業季，淡水古蹟博物館的兩間文化商品店同步推出「淡古聯盟」周邊商品特賣活動。特賣商品包括法務部矯正署臺北監獄聯名的「多功能碗」、淡水知名品牌「海邊走走」聯名的堅果、夾腳拖鞋、帆布包及野餐墊。一次購買全系列商品可享專屬優惠，並贈送古蹟建築防水手提袋1個（限量100組，售完為止）。