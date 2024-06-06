輝達（NVIDIA）共同創辦人兼執行長黃仁勳日前透露，將於台灣尋覓地點設置研發中心，而5日晚間被媒體問到落腳地點，黃仁勳也透露「close to Taipei（靠近台北）」。對此台北市長蔣萬安6日受訪時被問及該議題，也回應「如果能在台北當然是最好」，並表示一定會給予最佳的條件跟優惠，傾全力希望能積極爭取輝達在台北設研發中心。

針對黃仁勳對研發中心的設立「close to Taipei」，蔣萬安則直言「靠近台北，如果越靠越近，能在台北當然是最好」，並表示輝達的台灣總部現在已經在內湖，而且他們的第一個人工智慧研發中心也在內科，當然現在R＆D Center，也會持續的努力爭取，因為台北市匯聚最多的人才。

蔣萬安說，昨天黃仁勳也提到接下來他希望用近千人，包括像AI researchers，還有system engineers、software engineers等等，這些人才的部分台北市當然相對的優勢，所以會持續努力也很希望輝達能夠落腳在台北。

他強調，一直有在積極的接洽聯繫，也很願意能夠了解輝達他們實際的需求，一定盡可能的來給予各方面的協助，也會在經過討論之後，給予最佳的條件跟優惠，傾全力希望能積極爭取輝達在台北設研發中心。