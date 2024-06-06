超微（AMD）執行長蘇姿丰明天將出席大台南會展中心舉辦的2024南方半導體論壇，台南市長黃偉哲原訂今天飛泰國，明天返台參加論壇，但面對國際大廠此刻都在台灣，他臨時取消行程，展現積極爭取國際大廠落腳台南的決心。他說，黃仁勳、蘇姿丰旋風席捲全台，他當然要坐鎮。

黃偉哲原本預定今天上午飛往泰國，參加台南、清萊包機首航活動，明天就會再飛回來，出席明天下午的南方半導體論壇，但昨晚臨時取消泰國行程，決定留在台南。

黃偉哲今天上午受訪表示，這段時間是重要的時間點，許多國際大廠重量級人物都在台北參加COMPUTEX，他當然要留在台南，如果他們願意南下，有機會的話，一定會盡全力爭取。

他也說，不知道黃仁勳對台南夜市有沒有興趣？如果黃仁勳來台南，很樂意帶他去逛夜市。他也打趣，台南夜市不輸人，食物也好吃，黃仁勳如來台南一趟，可能就會想把研發中心設在台南也說不定。

今天市議員方一峰、鄭佳欣市政總質詢，不約而同關切，全台好多個縣市都在爭取輝達、超微研發中心，台北、高雄都很積極，台南有無積極爭取？尤其輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰都是台南人，人不親土不親，希望台南展現誠意與積極度。

經發局長林榮川說，目前正積極接洽爭取中，沙崙有陽明交大AI學院、台灣人工智慧學校及AI研究廠商等，都在同一場域，且南科也有完整半導體產業鏈，去年產值更已超越竹科。他說，目前已在盤點土地、人才等，都可滿足輝達、超微設立研發中心的需求。

黃偉哲也說，不管是輝達、超微，甚至英特爾想來台灣的話，他也會爭取，歡迎大家都來台南，「不怕貨比貨、只怕不識貨」。