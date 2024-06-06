石門水庫迎60周年，桃園市觀旅局創全台之先，費時半年、以逾300萬方塊打造的石門水庫「麥塊（Minecraft）」遊戲6日上線。（蔡依珍攝）

石門水庫迎60周年，桃園市觀旅局創全台之先，費時半年、以逾300萬方塊打造的石門水庫「麥塊（Minecraft）」遊戲6日上線，不但有大壩、南苑熱氣球等美景，還能自由打造夢想景觀，並結合線上線下世界，闖關集章還能送好禮，市長張善政讚是里程碑，盼將台灣觀光帶入新天地。

張善政說，6月6日正好是三過家門而不入的治水專家大禹的生日，後來為了紀念而列為「工程師節」，而石門水庫是台灣經濟發展的里程碑，當時財政窮困還靠美援興建，對台灣有重要貢獻，堪稱台灣水庫的祖師爺，但年輕人多不清楚石門水庫的角色，因應啟用一甲子，特別將石門水庫搬進現今最夯的麥塊世界。

桃園市長張善政說，6月6日正好是三過家門而不入的治水專家大禹的生日，後來為了紀念而列為「工程師節」，宣布啟用對台灣有重要水利貢獻的石門水庫麥塊活動別具意義。（蔡依珍攝）

桃園市長張善政說，6月6日正好是三過家門而不入的治水專家大禹的生日，後來為了紀念而列為「工程師節」，宣布啟用對台灣有重要水利貢獻的石門水庫麥塊活動別具意義。（蔡依珍攝）

張善政說，伺服器6日啟用，希望玩家們體會到遊戲美不勝收的景點後，能興起實地遊覽的念頭進而到場觀光，他笑說遊戲很可愛，讓他也都躍躍欲試，相信玩家們會愛不釋手，希望透過將觀光推展到虛擬實境，帶動觀光年齡層下修，也創造台灣觀光另一個里程碑。

觀旅局局長周柏吟體驗石門水庫「麥塊（Minecraft）」遊戲，方塊洩洪讓人驚艷。（蔡依珍攝）

觀旅局長周柏吟說，觀旅局費時半年、以300多萬方塊才「蓋」出麥塊石門水庫，包括石門勝景、觀洪平台、坪林公園、槭林公園、大壩碼頭等美景都在麥塊中呈現，除了能體驗方塊洩洪、跑步或自行車競技，還能自由創作種桃花園，只要完成水庫路跑、遊船、自行車跑酷、活魚餐廳送餐、尋寶探秘等5大任務，就有機會獲得好禮及參加抽獎。

周柏吟說，麥塊是全球最受歡迎的遊戲之一，全球有超過1億玩家，在台灣每月有近10萬人次參與，日本國土交通省去年11月運用麥塊向民眾展示興建中的熊本「立野水壩」後，今年3月再以麥塊世界重現香川縣「滿濃公園」，桃園師法日本推廣案例，創全國之先藉由麥塊推廣觀光，以多元方式結合科技、虛擬遊戲等創新概念，帶給民眾不一樣的體驗。

周柏吟希望透過麥塊石門水庫，讓更多年輕人認識石門水庫這個有歷史的旅遊景點，同時將線上流量引導到現地觀光消費，因此除了線上遊戲闖關外，也特別規畫「大龍門尋寶趣」打卡抽獎活動，只要下載「遊桃園」APP就可以參加打卡活動，除可立即線上兌換50元超商禮券外，還有機會抽中PS5、石門水庫福華渡假飯店住宿券、Airpods Pro2、Switch Lite、桃禧漫遊度假露營園區桃禧帳兌換券、超商1000元禮券等總價值超過20萬元的豐富好禮。

觀旅局也貼心結合打卡點周邊特色商家，包括：小人國、客家茶文化館、十一份觀光文化園區、渡船遊艇、石門水庫福華渡假飯店、桃禧漫游度假露營園區、龍潭大池及手信霧隱城等8家觀光產業，共推大龍門暑期旅遊新優惠，包括福華飯店8折餐飲優惠、憑DM在石門水庫搭船或龍潭大池踩腳踏船享優惠等，不僅讓民眾能在遊戲中以自由且創新的方式欣賞石門水庫，也能尋找真實的熱門打卡景點，再透過線上線下都能闖關抽好禮，藉由虛實整合，並設計一日遊及二日遊推薦遊程，讓民眾在今年暑假期間能輕鬆暢遊大龍門，打卡抽獎拿好禮，探訪最不一樣的「大龍門」觀光美景特色。