韓聯社6日報導，俄羅斯總統普丁5日在聖彼得堡國際經濟論壇開幕之際會晤世界主要新聞通訊社領袖時，高度評價韓國未直接向烏克蘭提供武器一事，並表示已做好恢復韓俄關係的準備。

普丁表示，在與韓國政府合作時，我們未觀察到任何「厭俄」（Russophobic）的態度，而且韓國沒有向（烏克蘭）爭端地區提供任何武器，俄方對此表示感謝。

這是普丁首次在援烏問題上公開對韓國予以肯定評價。普丁此前曾在2022年10月的一次演講中警告稱，據悉，韓國決定向烏克蘭提供武器和彈藥，這將破壞雙邊關係。

普丁說，期望俄韓關係不要惡化，對於朝鮮半島整體局勢，俄方更關注兩國關係的發展。但他也指出，遺憾的是雙邊經貿合作已因此受到了不利影響，希望過去維持了數十年的雙邊關係能夠在一定程度上得到恢復。普丁還對韓方在雙邊合作的多個領域中製造特定問題表示遺憾。他強調，俄方將繼續與韓方開展合作，但這將取決於韓國領導人的選擇。俄方已做好繼續合作的準備，相應渠道始終敞開。

受俄烏戰爭、涉對俄制裁和對烏軍援等問題影響，韓俄關係其間一直處於冷卻狀態。在韓美日對朝中俄新冷戰格局深化的情況下，近期還發生了韓國傳教士因涉嫌從事間諜活動被拘押，俄羅斯大劇院芭蕾舞團韓國巡演被取消等事件。

在北韓問題上，普丁表示，無論他人是否贊同，我們將繼續與鄰國北韓保持密切合作關係。就北韓核問題，普丁說，北韓反覆表現出與美國等國進行協商的意志，2018年時任美國總統川普與北韓領導人金正恩舉行會談即是其佐證。

普丁指出，北韓在與美國就不進行核實驗達成協定後廢棄了核子試驗場，而美國卻毫不羞愧地單方面違反該協議，最終導致北韓退出。普丁認為，只有在沒有持續威脅的情況下，北韓核問題才能逐漸得到解決，然而北韓一直處於不斷面臨威脅的情況，因此只能被迫採取應對措施。

與對韓國的溫和立場不同，普丁對日本則持堅決態度。他表示，若日方不改變其對烏克蘭的立場，俄日之間將無法展開對話。