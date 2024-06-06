行政院院會今核准通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文的覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰指出，提出覆議目的，絕不是要升高朝野的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容。

卓榮泰表示，兩法案有違反憲法、民主程序、法律正當程序、侵害人權之虞，包括「審議程序違反民主原則；要求總統國情報告常態化以及備詢違反憲法；立法院質詢權、調查權以及聽證的行使違反權力分立原則以及侵害人民基本權利；人事同意權的行使也可能影響憲法與法定機關職權的行使；藐視國會罪的規定違反法律明確性原則、比例原則以及正當法律程序」等窒礙難行之處，爰依憲法增修條文第3條第2項第2款規定辦理。

卓榮泰說，行政院作為國家最高行政機關，必須依法行政，也有責任捍衛憲政秩序、守護人民的基本權利。民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，本次提出覆議的目的，絕不是要升高朝野的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

政委林明昕強調，該覆議案有今天或明天送出總統府都有可能，但14日前一定會送到立法院。