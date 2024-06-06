1984年當年接連發生海山、煤山及海一重大礦災，造成百餘人死亡，輔仁大學社會系戴伯芬等團體發起「礦工命也是命」活動，6日呼籲公布礦災原因調查報告、公布善款使用、專案提供礦工支持，老礦工也現身說法表示，好不容易礦工之子當總統，呼籲高官應來看看目前礦工生活、聆聽礦工心聲。

身為礦工遺屬的戴伯芬表示，1984年6月20日、7月10日及12月5日陸續發生礦災，分別造成74人、103人及93人死亡，三大礦災造成270人死亡，政府依動無動於衷，至今礦災真相僅有媒體說法，沒有官方說法，呼籲應盡速公布官方調查報告，告訴大家真相。

戴伯芬說，當年三大礦災共募得5億1318萬元，但因公益勸募條例當年未上路，導致未曾公開徵信，一直到2016年9月新北市審計處查核發現社會局接管礦災捐款1億99萬餘元，後來才訂定補助要點，放寬家屬領取資格。

戴伯芬提及，1989年礦坑關閉後，勞保條例卻僅有規範礦工退保後，確診如塵肺症等職業病，僅能領失能給付，條件嚴苛，甚至還有許多人要找勞保黃牛才能領到給付；海山礦工林阿丁說，如曾有黃牛打電話給他說理賠下來後要領走6成至7成，希望政府應正視礦工人權。

新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南說，為了爭取老礦工福利，因此成立協會要求照顧老礦工，並成立礦工文史館，也在2020年5月1日上街遊行，但沒想到才過了4年其中就有10多人去世、30多人不良於行，未來恐怕連參加都很難，不容易礦工之子當總統，希望高官至社區聽礦工心聲。