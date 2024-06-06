野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷表示，AI及雲端運算是當前最火熱的科技領域，它啟動了人類史上第五波科技革命，回顧前面四次的科技革命歷史，可以發現人類在科技上的進步有越來越快的趨勢，而這次AI所驅動的革新速度很有可能會是有史以來最快的，所以這班科技浪潮列車必須趕緊搭上，否則恐瞬間被市場拋置千里以外。

安盛環球基金數位經濟基金投資團隊表示，科技股和納斯達克指數自2023年至今的高回報率，反映出科技行業獲利表現呈指數級成長，長期來說仍相當看好，展望2024年，科技產業仍具有三大利多，分別是由人口結構變化及先進科技所支持的長期成長潛力、全球電子商務滲透率仍處於較低水準，以及預計未來幾年將加速成長，數位轉型將成為未來幾年的重要業務關鍵。

安盛環球基金數位經濟基金投資團隊認為，今年以來，美股科技七雄部分個股的強勁表現，尤其輝達，不斷吸引市場關注，但如只壓美股七雄，可能錯失一些商機。舉例來說，AI具有顛覆眾多行業的巨大潛力，未來AI將從「Discovery發現產品」、「Decision購買決定」、「Delivery產品配送」及「Data數據分析」等四個面向，帶動科技產業進入「數位經濟」的發展主軸。目前看好領域包括搜尋引擎、社群媒體、數位廣告、線上支付、網路安全及不動產(電商倉儲物流)。

然而也有投資人擔心科技股位於相對高檔、波動度較大，法人表示，若擔心買到高點的投資人，建議透過共同基金、ETF或者多重資產基金的方式介入科技股，交由投資團隊篩選具成長潛力的企業，不但可以降低單押一檔股票的波動風險，也可以掌握其他個股的投資潛力，進一步提升投資效率。