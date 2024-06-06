台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，全球AI科技巨擘包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、美超微（Supermicro）、高通（Qualcomm）等齊聚台灣，引爆AI旋風。

為讓民眾跨入AI串連的未來世界，中國信託投信6日指出，中國信託投信攜手法盛資產管理以「未來已來 乘上AI巨浪」為主題，打造「AI x 機器人」LED行動車，透過即時AI生成畫面，就能讓你一秒變身為機器人。「AI x 機器人」LED行動車於率先在中信金融園區亮相，隨後將會在台北各大商圈展開巡迴，民眾可前往捕捉車影，並有機會抽LINE Points。

中國信託投信表示，正逢COMPUTEX展期，今年論壇更以「Let's Talk Generative AI（生成式AI新賽局）」為主軸，聚焦AI應用技術與關鍵硬體支援二大面向，並邀請各科技巨擘從前端算力到終端生成深入供應鏈一條龍剖析，顯見人工智慧逐漸走入人類生活，對各行各業的影響力漸漸顯現。

中國信託投信攜手法盛資產管理打造的「AI x 機器人」LED行動車，結合AI技術運用即時生成畫面，民眾只要路過就會化身為機器人，彷彿走入虛擬世界更加身臨其境。而錯過「AI x 機器人」LED行動車發表會的民眾也不用失望，自即日起至6月18日，將在信義、西門、中山、新板等新北商圈快閃巡迴。

中國信託投信指出，在巡迴活動期間捕獲野生「AI x 機器人」LED行動車的民眾，只要拍照並上傳至中國信託投信粉絲團活動貼文留言處，即有機會獲得LINE Points點數。

隨2023年生成式AI爆發式成長，AI應用範圍已越來越廣泛，為科技產業挹注長期獲利成長動能。法盛AI及機器人基金經理團隊認為，輝達作為人工智慧和生成式人工智慧趨勢最明顯的受益者，透過最初的基礎設施建設，保持處於領先地位，且從最新財報來看，短期內估值仍有基本面支撐，加上具有競爭力的產品亦能保持良好的勢頭，增添營運動能。

在AI巨浪蓄勢待發下，創新多元應用具長線爆發力，可望成為科技產業的成長引擎，投資人可透過長期定期定額，布局可辨識企業受惠AI程度並主動選股的AI及機器人相關基金，就有機會創造超額報酬，搭上人工智慧領域長線趨勢的列車。