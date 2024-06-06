華新6日小漲0.05元而以36.40元開出，一度拉回而跌至36.25元，目前股價呈現上漲走勢。

華新5月合併營收156.78億餘元，月增2.98％、年減11.48％；前五月合併營收714.43億元，年減15.59％。 華新指出，華新5月營收減少，主因是國際鎳價較去年同期下跌7.7％；前五月合併營收減少：則是國際鎳價較去年同期減少28.2％所致。

華新5月初法說會預告，華新不銹鋼事業需求回溫，訂單能見度增加，價格亦逐步跟上；不銹鋼第二季整體表現將優於第一季。資源事業則因大陸不銹鋼市場需求增加，預計整體用鎳需求提升，鎳生鐵價格仍待觀察；冰鎳價格預期將隨著倫鎳價格回升；資源事業第二季表現將優於第一季。

華新電線電纜事業農曆年後高科技與傳產建廠陸續啟動，房地產建案銷售量回升，民間電力線纜市場需求趨升，台電強韌電網計畫持續出貨；電線電纜第二季表現預估優於第一季。