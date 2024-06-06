近年來隨著科技的發展越來越進步，許多電視劇中的場景都會改搭綠幕，之後再經由後製去呈現。但在後製技術還沒有那麼先進之前，劇組及演員有時須到較偏僻的地方取景，而因對環境的不熟悉，難免都會發生意外。如今有人挖出黃曉明過去受訪的片段，透露當年拍攝《神鵰俠侶》時，劉亦菲曾不慎跌進瀑布。

黃曉明表示，當時劉亦菲在九寨溝瀑布進行拍攝時，因為水流太急不慎掉入瀑布中，眼看她就要被沖到懸崖底下，黃曉明與其它劇組人員趕緊下去將她一把拉上岸，才避免造成更大的傷害。

劉亦菲當時被水沖走，黃曉明與工作人員急衝下去救人。（圖／翻攝自微博）

然而，當年意外發生的畫面也被翻出，讓許多網友看了紛紛稱讚黃曉明及工作人員反應很快，「跳瀑布救人，真英雄」、「當時拍戲真的是懸崖峭壁，稍有不慎就很危險，感謝曉明哥，讓亦菲有驚無險」、「以前都是拍真的啊，佩服曉明哥」，同時也直呼看了真的很驚險「那時候拍戲好能吃苦敬業」、「當時拍戲真的是懸崖峭壁，稍有不慎就很危險」、「那時候的電視劇都用真景啊」。