據美國之音報導，烏克蘭外交部當地時間6月4日發表聲明，回應中國外長王毅在烏克蘭問題上的最新表態，暗指中國在促進實現烏克蘭公正和永久和平上未能採取平衡的立場，婉拒中國與巴西達成的所謂的「六點共識」。此前，中國表態不會參加今年6月中旬由瑞士主辦的有關烏克蘭戰爭的全球和平峰會。

烏克蘭外交部的聲明說，注意到中國外長王毅在與土耳其外長舉行的記者會上有關烏克蘭問題的談論，並強調烏克蘭相信所有真心希望烏克蘭恢復和平的國家都應當合作，確保下周的瑞士和平峰會成功舉辦，而不是做出破壞峰會的努力。

聲明表示，中國高級官員參與瑞士和平峰會本可以提供一個機會，為實現烏克蘭公正及永久和平，並恢復其領土完整做出實際可行的貢獻。自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，中國領導人與侵略國俄羅斯的領導人舉行過4次峰會。在這種情況下，中國參與瑞士和平峰會將是中國採取一個平衡立場的重大信號。

聲明強調，烏克蘭作為遭受俄羅斯入侵所帶來的全面衝擊的一方，必須定義什麼才是和平。實現這一和平的唯一公正的基礎是澤倫斯基總統提出的和平方案。

澤倫斯基2022年11月在由20個主要經濟體組成的二十國集團G20峰會上首次宣佈他的十點和平方案。方案包括保障烏克蘭的領土完整、俄羅斯完全撤軍以及設立特別法庭起訴俄羅斯的戰爭罪行等。

烏克蘭總統發言人尼基福羅夫（Serhiy Nikiforov）近日表示，瑞士和平峰會將以澤倫斯基提出的十點和平方案為基礎，聚焦三個重點議題：食品安全、核安全及釋放所有戰俘和被驅逐者。

澤倫斯基總統6月2日在新加坡出席香格里拉安全論壇期間舉行的一場記者會上，指責中國協助俄羅斯破壞由瑞士舉辦的有關烏克蘭衝突的國際和平峰會。澤倫斯基明確表示，中國正在施壓其他國家不要出席這場和平峰會。「俄羅斯利用中國在地區的影響力，同時利用中國的外交官，盡一切可能破壞這場和平峰會。」「中國這樣一個獨立且強大的大國淪為普丁手中的工具是很不幸的。」

隨後，中共政治局委員、外長王毅6月4日在北京與土耳其外長費丹共同會見記者時回應提問稱，「當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定。」

王毅表示，中方認為在烏克蘭危機上，世界現在需要發出更多客觀、平衡、富有正面意義和建設性的聲音。因此，中國和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

王毅還稱，短短一周時間內，已有來自五大洲的45個國家，透過不同方式對「六點共識」作出積極回應，其中26個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。俄羅斯、烏克蘭兩個主要當事人也對共識的大部分內容予以肯定，再次說明「六點共識」符合大多數國家的共同期望，是當今世界的最大公約數。

瑞士和平峰會的意圖是創建一個建立持久和平的框架和俄羅斯最終加入這一進程的路線圖。俄羅斯未被邀請參加這次瑞士峰會。俄羅斯認為這一倡議是浪費時間。而烏克蘭一直動員參與的中國於5月31日表示不會參加。巴西的領導人也不會參加。

烏克蘭總統澤倫斯基的辦公室說，到6月初，已經有107個國家和國際組織確認參加，包括烏克蘭的西方盟友和南美、非洲和中東的國家。基輔一共向大約160個政府和組織發出了邀請。

報導稱，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，儘管中國聲稱在俄烏戰爭中持中立立場，但是卻與俄羅斯越走越近。美國及其盟友對莫斯科強烈譴責並實施了嚴厲的制裁，但北京卻反其道而行，擴大與俄羅斯的經貿合作關係，為俄羅斯經濟輸血並支持俄羅斯的戰爭機器。

近期，美國、烏克蘭以及其他西方國家情報機構認為，即使中國尚未向俄羅斯直接提供用於烏克蘭戰場的武器裝備，但中國企業向俄羅斯供應的軍民兩用零配件已被俄羅斯廣泛用於製造武器裝備。

雖然中國政府曾派遣歐亞事務特別代表李輝數次訪問俄烏以及歐洲國家首都，一再呼籲俄烏兩國停火止戰，但是由於北京的和平計畫沒有包含俄軍撤離被佔烏克蘭領土的內容，因此烏克蘭對此不熱心，而美歐則對此抱持很深的疑慮。