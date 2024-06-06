高雄市交通局也依歷年的資料推算出旅遊熱點，車流量將會較一般假日增加5％。（高市交通局提供／楊舒婷高雄傳真）

端午節將至，此次端午連假共3天，高雄市交通局也依歷年的資料推算出旅遊熱點，車流量將會較一般假日增加5％，而旅遊高峰預計落在連假第2天（6月9日），其中西子灣及駁二、旗津車流量將最多，預計於下午時段車潮最為顯著。

交通局說明，旗津大約在下午3至8時許旅遊人潮將最多；西子灣、駁二下午2至8時許、旗山、美濃下午2至5時許、佛光山（佛陀紀念館）上午10至12 時、SKM PARK上午10至晚間7時許、義享天地下午3時至7時、巨蛋下午2時至8時、義大世界下午1時至6時、夢時代上午11至晚間9時，以及愛河灣（龍舟賽）下午1時至晚間8時。

而高速公路周邊幹道車多時段分佈如下，東向往國道上午10至12時、下午3時至7時、西向往市區上午11時至晚間7時。

交通局表示，連假期間愛河水域舉辦「2024高雄愛河端午龍舟嘉年華」活動，愛河水域及各觀光景點周邊道路易壅塞且停車空間有限，為避免塞車、停車等問題耽誤寶貴時光，歡迎多搭乘大眾運輸系統。另開車民眾建議出門前利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況。外出途中也請注意道路上電子看板及導引牌面，並收聽路況廣播。