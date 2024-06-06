一名黃姓男子在嘉義市辦進香活動，聘請多名身材姣好的女子擔任禮生。但在活動中，黃男卻刻意卻用手碰女禮生小美胸部，小美嚇得雙手護胸，引起黃男不滿，當場痛罵「不能碰喔！你這個人很X掰」，雙方鬧上派出所，未料黃男又繼續痛罵她三字經，小美氣得提告。嘉義地方法院依違反性騷擾防治法罪判黃男有期徒刑3月，公然侮辱罪拘役70日，均得易科罰金。

根據判決書，黃男因舉辦進香活動，聘請小美擔任禮生，於民國112年4月1日傍晚，在嘉義進行進香活動時，刻意用手背觸碰小美胸部，小美驚嚇之餘用雙手護胸，黃男當場心生不滿，當場痛罵「你這個人很機掰」、「怎樣，不能碰嗎」。

小美氣得到派出所報案，但兩人在場協調時，黃男又當眾痛罵「你娘、操、幹x娘」等語辱罵她。

法官審理後認定，黃男與女方並不相識，不知尊重告訴人為女性，乘她不及抗拒之際，且欠缺對他人身體自主權之尊重，不以理性處理糾紛，侮辱女方，事後否認犯行，直到審理時才坦承飲酒後一時衝動，依違反性騷擾防治法罪判刑3月，公然侮辱罪拘役70日，均得易科罰金。