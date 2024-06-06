國家運輸安全調查委員會負責國內航空、水路、鐵道及公路的重大運輸事故調查工作，立委林俊憲今在立法院交通委員會表示，運安會近6年已有10人離職，光今年就3人離職，多是被民間公司高薪挖角，該如何補齊8個缺額。運安會主委林信得回應，運安會和航空公司都缺人，跟少子化也有關，現在多管齊下宣導補上人才。

林俊憲指出，運安會身為國家級機構，擔憂其人才流失問題，近來一名有機師執照的航空調查官，被航空公司以3倍高薪挖角，還有一名具船長資格的水路調查官，也被挖角去擔任高薪的引水人。

林俊憲說，運安會近6年共離職10人，光今年就離職3人，幾乎每年都有人離職，今年有1名航空組、2名運輸工程組離職，去年也有1名航空組、1名鐵道組離職，及水路組1人屆退，前年則有1名航空組、1名水路組、1名公路組、2名運輸工程組離職，及2名運輸工程組屆退，離職者多是被挖角。

林俊憲表示，運安會訂定的人力標準要求較高，擁有機師執照或船長執照的調查官，在調查官中是薪水最高的，不過再高也比不上民間公司，他建議可參考澳洲運安會做法，與大學、研究所等學術界配合，吸引人才，不然永遠留不住人。

林信得回應，目前人力缺額不影響業務工作，現有航空調查官中有3人都有飛行經驗，不過還是要補人，現在運安會和航空公司都缺人，普遍性缺乏人才，這與國內少子化也有關，運安會正多管齊下吸引人才加入並留住人力。