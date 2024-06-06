「颱風」（Typhoon）戰機在柏林航空展（Berlin Air Show）中秀身手

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，除了已訂購的 38架歐洲戰機（Eurofighter）公司打造的「颱風」（Typhoon）戰機外，柏林還將添購20架同款戰機，而這旨在加強該國的防禦態勢，同時支持航太工業。

《防務新聞》（Defense News）6日報導，蕭茲周三在柏林航空展（Berlin Air Show）開幕當天宣布了這消息。在俄烏戰爭刺激下，引發了數以百億計歐元額外國防支出，震醒了這政治人物向來保持健康距離的沉睡行業，只見德國主要國防承包商使盡渾身解數地展示產品。

蕭茲說，如今這20架新型「颱風」預計耗資約 20億歐元（約703億台幣），將有助於飛機製造商空中巴士（Airbus）維持生產線「持續運轉」。「颱風」戰機是由德、英，義大利和西班牙聯手合製，部分業界官員認為，他宣布未來出口的額外「觀點」，意味著另一筆相當大的資金即將到來。

除了4個製造核心國外，奧地利、沙烏地阿拉伯、阿曼、科威特和卡達等國空軍也採用了「颱風」。然而，由於部分中東國家有人權紀錄問題，出口戰機不時會引發德國政治衝突，甚至導致柏林與對這類問題不那麼敏感的英國，義大利和西班牙等歐洲聯合生產國產生摩擦。

The purchase is meant to bolster Germany's military posture while propping up the defense industry at the same time, according to Chancellor Olaf Scholz. https://t.co/E3FUtJWsvi — Defense News (@defense_news) June 5, 2024

如今在其他合製國說服下，德國終於點頭，撇開對沙烏地人權紀錄問題的疑慮，同意利雅德透過英國，添購更多「颱風」戰機。此外，空中巴士耗資近60億美元（近1,937億台幣），目前正在研製一批為數38架的「四馬戰車」配置「颱風」戰機，而最後一架戰機預定會在2030 年交付。