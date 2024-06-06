高雄一名葉姓男子駕駛混凝土攪拌車行經楠梓區加昌路與楠陽路（楠陽高架橋）口，因迴避前方停等機車，右彎時失控翻覆，導致葉男傷重死亡。葉男的家屬狀告雇用葉男的工程行老闆呂男，橋頭地院民事庭審理後認為此屬於職業災害，依勞動基準法判呂男需賠償葉男的3名家屬共37萬元。可上訴。

葉男於2021年1月13至同年6月7日受僱於呂男的工程行，因為葉男駕駛的水泥車嚴重超重14噸，導致其車後的水泥桶重心不穩，葉男為閃避機車，所以失控翻車，傷重不治。

家屬控告這是職業災害，依勞動基準法的規定，應賠償家屬5個月的喪葬費和40個月的平均工資的死亡補償，共計195萬餘元。扣除勞工保險已給付的108萬元及團體保險給付的50萬元，呂男還要賠償給家屬共37萬元。家屬另還要求呂男賠償扶養費、精神慰撫金共714萬元。

呂男認為，車禍原因是葉男駕駛失控，並非職業災害。他的企業行有規定司機出車期間應遵守交通規則且不得超速、超載，葉男因違規超載導致危險駕駛而翻車。且即使肇事車輛的腳剎車失靈，也還有方向盤引擎減速拉桿及手剎車可以減速，這已經超出雇主可以指揮監控的範圍。

法官調查後認為，葉男是在上班時間發生車禍，這是基於勞動契約在雇主支配下的勞動過程中發生災害，具有業務遂行性。且交通事故是職業司機的工作的潛在風險，葉男的死亡與執行業務具有相當的因果關係，屬於職業災害。雖然呂男辯稱這是葉男危險駕駛所致，但不影響職業災害的認定。

因此，法官判呂男需賠償葉男的家屬共37萬元，其餘的扶養費、精神慰撫金共714萬元駁回。可上訴。