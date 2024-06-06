大巨蛋從2月初正式開幕至今，仍無法舉辦大型演唱會。台北市長蔣萬安與副市長李四川，日前於議會質詢時也確立目前方向，就是依照內政部2017年「符合大型群聚活動自治條例規範」的函示處理。也有知名建築師在網路上投書表示，柯文哲市府時期在大巨蛋使照的註記「需符合建築技術規則127條」是在穿小鞋，不該拿半世紀前的法來規範大巨蛋。對此蔣萬安6日受訪時也重申，現在的方向相當明確，就是依照內政部的函示為依據，以大巨蛋能夠舉辦演唱會的方向進行。

知名建築師呂欽文透過投書表示，建築技術規則始於1974年，已經是半世紀前的法律，當時根本不可能預期會有大巨蛋這樣的結構物，更不可能想像數萬人會在同一個屋頂下看表演、觀眾席又會落在地面以下相當的深度。老的法條未能跟上日新月異的社會發展這很常見，修法在國內來說又費力耗時；在還沒來得及檢討修正之前理應彈性處理，這是法治國家的常情。

他也表示，內政部國土署早於2017年函釋，大巨蛋作非體育活動之臨時性使用，皆無須受建築技術規則規範，應依《台北市大型群眾活動安全管理自治條例》申請核可。不過在發放大巨蛋使用執照時，卻還加註「需符合建築技規則127條規定」，給自己穿小鞋，實在是讓人費解。

蔣萬安則表示，大巨蛋現在目前的障礙大家都很清楚，他上任後克服多項困難，順利讓它完工啟用，也順利舉辦國際的運動賽事。如果沒有讓大巨蛋在去年底順利的完工啟用，也不會有看到邀請到王貞治到現場開球，上周也不會看到黃仁勳在大巨蛋為中華職棒開球。

蔣萬安強調，接下來也已經透過跨局處的會議，目前確定依照內政部2017年的函示為依據，接下來會與議會一起努力，希望讓大巨蛋能夠克服障礙，朝舉辦非運動賽事，包含演唱會在內的各項活動，來滿足市民朋友對於大巨蛋接下來舉辦各項活動，以及帶來全面的經濟效益。