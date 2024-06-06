行政院院會今核准通過「立法院職權行使法」部分條文、增訂「中華民國刑法」第5章之1章名及第141條之1條文的覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。政委林明昕今提覆議七大原因，他強調，外界不要將覆議當成洪水猛獸或憲政危機，從以前至今都有覆議案，只是8年沒有過，所以大家忘記了，提起覆議是良性憲政互動，甚至還要經過總統核可，絕對不是說要打架。

林明昕表示，中華民國行憲以來，從蔣中正總統至賴清德總統，覆議不是唯一一次，其實從很早就曾經覆議過，覆議有通過的也有沒通過的，不要將覆議當成洪水猛獸或憲政危機，提起覆議是良性憲政互動。

林明昕指出，依據憲法增修條條文第3條第2項第2款，行政院認為有窒礙難行時，經總統核可後，可移請立法院覆議，要得到總統核可後才可移請立院覆議，而窒礙難行部分有兩種，一種是法律上窒礙難行，另一是事實上不可以，行政院須依法行政、遵守憲法，一旦條文違憲就是窒礙難行，該案並非事實難行，而是法律難行，基於依法行政提起覆議。

林明昕逐一解釋覆議七大原因，他強調，七點都與違憲有關，第一點「沒有實質討論，違反民主原則」，兩法立法程序從委員會、黨團協商、二三讀，沒有經過實質討論，正討論條文內容，而國會是民主政治象徵，一定要遵守民主原則，沒有實質討論就是違反民主原則，導致程序違憲，無論條文ok不ok，都是違憲。

針對第二點「混淆雙首長制，質詢總統違憲」，林明昕說，條文指出，總統有國情報告義務，一問一答質詢，從憲政出發就混淆雙首長制，現在把總統拉下來跟行政院長沒兩樣，變成2個行政院長，總統府也變成行政院，質詢總統課以義務，也是違憲所在。

針對第三點「無差別調查民眾，聽證範圍過廣」、第四點「漠視正當法律程序，違反程序正義」，林明昕說，這兩點涉及聽證、調查權，調查對象不以官員為限，遍及一般民眾，包含公司老闆、小吃店老闆娘等，有義務就要來聽證，無遠弗屆，依大法官解釋聽證要有限制，且此也違反監察院職權，違反權力分立原則，另外就是法條太粗糙，遭到聽證調查者沒有程序保障。

針對第五點「無限期審查人事同意權，空轉政府重要職缺」，林明昕表示，人事同意權有政院內部機關，也有憲法規定非行政院同意權，像是大法官、監委、考委等，同意權雖然嚴格化，但時間沒有上限，導致審查期過久，機關空轉，此點大法官也有提出解釋過。

針對第六點「『藐視國會』定義不明，恣意擴大立院權限」、第七點「『懷疑』官員虛偽陳述，即可課以刑責」，林明昕說，藐視國會罪不只是刑法化，另外還有行政罰鍰，且藐視國會定義不明，立法院看起來不是很舒服就是藐視國會，官員有虛偽陳述，靠懷疑就可課以刑責，構成要件不明確。