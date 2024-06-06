韓國啦啦隊女神李多慧去年來台加入樂天女孩，全台掀起李多慧旋風，今年她跳槽味全龍啦啦隊改當「小龍女」，並擔任「Captain」，負責舞蹈和服裝的安排。近日由李多慧首次編舞的表演曝光，可見她和成員穿著中空裝，用蕾絲矇住眼睛，時而上下擺動扭出性感曲線，引來兩極評論，有人認為她帶領成員走出新的舞蹈境界，但也有人覺得低俗，反批：「是棒球場還是牛肉場？」

李多慧日前在台北大巨蛋的龍星大樂主題日和成員帶來首次由她編舞的表演，可見她和成員穿著白色平口小可愛，外套上一件短版白色襯衫和黑色領帶，下半身穿著黑色熱褲，露出小蠻腰和一雙美腿。影片開頭眾人用蕾絲矇住眼睛，接著像象徵解開束縛般拿走蕾絲，眾人隨音樂擺動，扭動出S身材，晃動上半身的動作更使上半身的胸圍成為焦點。

李多慧設計的舞蹈引來批評。（圖／翻攝自臉書）

見此，有網友說：「她的舞蹈能力比其他台灣人好太多了」、「心裡面髒看什麼？都是髒的啦」、「多慧到龍隊，明顯讓啦啦隊品質有提升。自己也越來越有領導者的風範了」、「到底為什麼都要嘴她啊，她超漂亮的啊」，但也有人說：「有很多小孩在看的啊」、「真的不是在制服店嗎」、「以前啦啦隊秀身材，秀性感..現在為了吸睛怎麼越來淫蕩，越來越低俗，但我喜歡」、「啦啦隊有些舞蹈上己經變質了」。

李多慧首次編舞 黑布矇眼更升級 最新中場舞 臺北大巨蛋 龍星大樂主題日 天花板李多慧 !

李多慧編舞與小龍女矇眼 最新中場熱舞 雙機拍攝 這畫面太讚了吧 舞力全開 龍星大樂 臺北大巨蛋

李多慧當時宣布跳槽並成為「Captain LEE」，和原先的隊長小映鬧出雙隊長風波，後來才解釋兩人分工不同，被問為何要跳槽？李多慧說：「我覺得最大的原因是我想在啦啦隊員職業生涯裡 ，最終目標是隊長，感覺一定要做一次隊長，才不會有遺憾。」並和小映同框打破不合謠言。而她人紅是非多，先前傳出和高帥經紀人是地下情侶，她罕見鄭重解釋都不是事實，「我是真心愛台灣的朋友，對所有的事情我也都盡心盡力。我内心世界也是一個小女孩，感到非常的疲憊了，請停止這些流言蜇語。」