全台七成離岸風機規畫安裝於彰化外海，其中前端離岸風電設備製造公司為培育人才，去年參加勞動力發展署中彰投分署所辦理的大專青年預聘計畫，與彰化市建國科技大學合作離岸風力發電產業實務人才培育專班，已培訓7名在校生，今年畢業後可無縫接軌進入業界，為台灣新能源時代增添生力軍。

大專青年預聘計畫是勞動部因應國內重點產業人才缺口，引領大專青年於畢業前1年進入職場接受工作崗位訓練，縮短學用落差，助青年畢業即就業。該計畫由企業安排職場導師提供在校青年工作崗位訓練，每名青年最高可補助7.2萬元；青年畢業後以全時工作留任企業滿30天，可申請獎勵金1萬元。

中彰投分署從去年推動該計畫以來，已與勤益科技大學等17校，以及台中精機、永勝光學、宇隆科技、日向綠能等92家知名企業合作，目前已培育503名青年，補足重點產業所需關鍵技術人力。

前端離岸風電設備製造公司柯姓副理指出，透過大專青年預聘計畫，培訓實習生成為儲備人才，藉由訓練過程評估學員技能、工作態度和適應能力，並留任優秀學員成為正式員工，不僅穩定公司的生產能量，同時也降低公司招聘和培訓成本。

建國科大電機工程系蘇姓同學表示，經老師推薦參加大專青年預聘計畫，進入前端離岸風電公司實習，擔任焊接工程師，除每月可領薪資之外，公司還指派職場導師一對一指導，並安排完善的工作崗位訓練，期間學會了研磨相關技能等，已可獨立作業，期許累積更豐富經驗，畢業後可留任轉為正職。