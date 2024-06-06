對於中正紀念堂轉型乃至三軍儀隊退出，文化部長李遠日前曾表示不想用強迫的方式往下做，希望透過文學、音樂、電影等方式讓大家慢慢形成共識。6日在立法院接受立委林宜瑾、范雲質詢時則強調「希望處理得明快且清楚」。

立委林宜瑾指出，將中正紀念堂從這個威權崇拜的標記轉成彰顯民主價值的空間是文化部任務目標之一，國防部早在2021年表示說目前的三軍儀隊是依據當時主管機關教育部的要求才派駐，後來中正紀念堂改隸文化部，因此有權責撤離三軍儀隊的單位是文化部。林宜瑾指在馬英九總統任內，三軍儀隊恢復的理由是提振觀光和協助經濟景氣。李遠回應：「是第一次聽到是觀光的理由」後續處理希望會明快又清楚。

李遠表示對於中正紀念堂的威權象徵是完全承認的，威權轉型正義自己也完全支持，「所以國防部如果不堅持的話，再來的事情就是要我們跟國防部來溝通，甚至於中央紀念堂的這個這個高度是要到行政院甚至於總統的，但是我們必須發動溝通」。

立委范雲也指出，皇室才有三軍儀隊，與民主國家的人權價值是矛盾的，認為逐步溝通的方式達成社會共識雖好，仍應有價值立場跟方向，希望文化部明快處理。