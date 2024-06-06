輝達執行長黃仁勳再度來台掀起旋風，就像超級巨星般所到之處吸引民眾爭相簽名拍照。日前一位女粉絲要求黃仁勳在胸口衣服簽名，火辣畫面瘋傳，而在胸口簽名不是辣媒妹專屬，一起吃飯的廣達副董事長梁次震也開心秀出襯衫左胸的黃仁勳簽名。

黃仁勳4日現身台北國際電腦展時，一名女粉絲要求黃仁勳在她的胸口白色衣服簽名，儘管周遭圍觀民眾一臉尷尬，黃仁勳還是「小心翼翼」幫她實現願望，事後她將照片分享在IG上，直呼「腎上腺素飆升」。

臉書粉專「游庭皓的財經皓角」分享此畫面，並發文笑稱「Jensen回家是不是要跪顯卡了」，引發一票網友留言「老黃回家不知道要跪幾張4090」、「這也太親民了吧」、「不要玩過頭，任何事情在鎂光燈下都會被放大檢視」、「跪顯卡太便宜他了，要跪伺服器」、「看樣子那件小可愛跟顯卡一樣很貴」、「男孩子要好好保護自己」。

華視新聞報導，黃仁勳5日晚趕2場飯局，先是到一家台菜餐廳，喝了雞湯、外帶銀絲卷，花費8張百元美鈔，大約台幣2萬5千元；接著趕第二攤，由廣達董事長林百里作東，邀黃仁勳品嚐號稱全台最難訂台菜私廚餐廳，餐廳外面擠滿近百位粉絲，喊著想跟黃仁勳簽名、合照，而一起吃飯的科技大老們，也秀出衣服上的簽名，廣達副董事長梁次震說：「簽名在這裡」，畫面中可看出在他襯衫左胸位置有「Jensen Huang」英文簽名。